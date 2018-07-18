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18 Temmuz 2018 14:00

Öğrenciler Çanakkale ve İstanbul’u gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla başlattığı ‘Diyarbakır Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ kapsamında dezavantajlı 45 öğrenciye İstanbul ve Çanakkale’yi 4 günlük gezi düzenledi.

Öğrenciler Çanakkale ve İstanbul’u gezdi

18 Temmuz 2018 14:00


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır İl Valiliği ve Kalkınma Bakanlığı ile ortaklaşa kentte kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla başlattığı, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından desteklenen ‘Diyarbakır Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ kapsamında 45 öğrenciye gezi düzenledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile proje ortakları çocuk ve gençlerde yurttaşlık bilincini artırmak, ülkemizin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanımaları amacı ile 10-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul ve Çanakkale’yi kapsayan 4 günlük gezi programı yapıldı.


Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen dezavantajlı 3 okuldan 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen gezide, İstanbul ve Çanakkale’de bulunan tarihi, turistik ve kültürel eserler profesyonel rehberler tarafından anlatılarak öğrencilere tanıtıldı.




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