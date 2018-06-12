Tamir edilip resim öğretmenleri tarafından boyanan otobüs, kütüphaneye dönüştürülerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Terörün kökünün kazınması ile birlikte bölgede tüm imkanlar çocukların okuması için seferber edilmeye devam ediyor. Kocaköy Kaymakamlığı ve Belediyesi, kütüphaneye dönüştürülmek üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçip atıl durumda olan bir otobüs istedi. İsteğe olumlu cevap veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy Kaymakamlığına otobüsü gönderdi. Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan da kolları sıvayıp otobüsü baştan aşağı değiştirerek çocukların hizmetine sundu. Kocaköy İmam Hatip Orta Okulu bahçesine yerleştirilen otobüs, penceresine yazılan Kur’an-ı Kerim’in ilk emri olan ‘Oku’ yazısıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu. Yaz boyunca öğrencilerin kullanabileceği kütüphanede farklı eserlerden yaklaşık 4 bin kitap bulunuyor.

“Terör örgütünün çocuklara ciddi baskısı vardı”

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan, daha önce eğitim ile ilgilenemedikleri, çocukların okuma ile daha fazla ilgilenemedikleri dönemlerin geride kaldığını söyledi. Turhan, “2015’te ben başladım, o dönem terör örgütünün ciddi bir baskısı söz konusuydu, özellikle lise ve ortaokuldaki gençlerimizi üzerinde ciddi bir baskısı vardı. İdarecilerimiz ve öğretmenlerimiz eğitime odaklanmak yerine çocuklarımızı nasıl olur da bunlardan kurtarırız, şiddet ortamına sokmayız derdine girmişlerdi. Hamdolsun hükümetimizin çalışmalı ile çok ciddi bir çalışması söz konusu. Bizler idareciler olarak çocuklarımızın daha iyi bire eğitim alabilmesi, geleceğimize daha sağlam bir gençlik bırakabilmek adına arayışlar ve çabalar içerisindeyiz” dedi.

“Otobüs kütüphanesini imece usulü yaptık”

Fiziki imkanlarının çok kısıtlı olduğunu belirten Turhan, şöyle devam etti:

“Burası 8 derslikli bir ortaokul, böyle olunca okul idarecilerimiz yoğunluktan dolayı kendi odalarını dahi sınıfa çevirmek zorunda kaldı. Tabi eğitim, okuma ve kütüphane olmadıktan sonra bir ayağı eksik kalıyor. Bu hususta bir arayış içerisine girdik, acaba nasıl yapabiliriz imkanları da değerlendirerek? Aklımıza çeşitli alternatifler geldi. İmkanları en iyi şekilde değerlendireceğimiz, acaba bir otobüs bulabilir miyiz, bunu değerlendirebilir miyiz geldi, hemen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile irtibata geçtim. Onların elinde kullanılmayan hurdaya ayrılmış bir otobüsün olduğunu bunu kendilerine verebileceklerini söylediler. Aldık, Kocaköy belediyesi olarak iç düzenini, mekanını, raflarını kullanılabilir bir hale getirdik. Otobüs kütüphanenin nihai sonuca ermesi imece usulü ile oldu. Hurda araç katkısı, öğretmenlerin resim çalışmaları, Kayapınar Belediyesinin kitap desteği var 4 bin kitap verdiler bize. Dolayısıyla imece usulü ile şirin, ihtiyaçlarımızı giderebilecek bir kütüphane ortaya çıktı.”

“Öğrenciler istedikleri her an buraya gelebilecek”

Öğrencilerin otobüs kütüphanesinden 3-4 aylık süreç içerisinde faydalandığını dile getiren Turhan, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra daha fazla faydalanacaklar inşallah. Güzel bir gençlik Diyarbakır’dan Türkiye’ye yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim otobüsümüz ihtiyaçtan ortaya çıktı, ancak öyle bir noktaya geldi ki şirin duruşu tüm Diyarbakır’da konuşulmaya başlandı. Öğrencilerimizin okumaya, ileriye dönük vatanına milletine faydalı birer nefer, vatandaşlar olmalarını sağlayacağız. Yüz döneminde de kütüphanemiz açık olacak, isteyen öğrenciler bundan faydalanabilecek. İstedikleri zaman oturacaklar, istedikleri zaman kitaplarını alıp evlerinde okuyup getirecekler.”

Öğrencilerin ufku genişliyor

Kocaköy’de eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Elif Kaya, eskiden kitap bulamadıklarını, şimdi otobüs kütüphane ile kitaplara çok rahat ulaştıklarını söyledi. Kaya, her gün gelip bir hikaye kitabı aldığını, büyüyünce avukat olmak istediğini ifade etti.

8. sınıf öğrencisi Revzanur Yazdan da daha önce ilçelerinde kütüphane bulunmadığını bu nedenle okumalarının gelişmediğini söyledi. Yazdan, “Biz her gün kitap bulabilmek adına çaba harcıyorduk. Şu anda bu kütüphanenin açılması ile her birimiz birer kitap bitiriyoruz, kelime hazinemiz gelişiyor. İnşallah bu derslerimizde de bize yardımcı olacak. Büyüyünce beyin cerrahı olmak istiyorum” diye konuştu.