Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 14:23

Pasur Belediyespor’da moraller yerinde

Diyarbakır 1.

Pasur Belediyespor’da moraller yerinde

18 Kasım 2017 14:23

Amatör Ligi’nde mücadele eden Pasur Belediyespor, yarın saat 14:00’de Lice ilçe stadında oynanacak Diyarbakır Futbol Kulübü maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.


Kulp Halı Saha Tesislerinde gerçekleşen çalışmalarda teknik heyetin futbolculara yönelik yaptığı psikolojik motivasyon sonuç verdi. Futbolcuların bir hayli istekli oldukları gözlendi. Çermikspor, Diyarbakır İl Özel İdaresi Ayspor ve Öz Diyar Gençlikspor maçlarını üst üste kazanarak 9 puan toplayan yeşil kırmızılı ekip, yarın Lice İlçe Stadın’da oynanacak Diyarbakır Futbol Kulübü maçına odaklandı. Toplam oynanan 3 lig maçında namaglup unvanını alarak 9 puan almanın ve ligin zirvesine ortak olmanın mutluluğuyla hazırlıklarını sürdüren Pasur Belediyespor’da futbolcuların yüksek moralle çalışması teknik heyet ve yöneticilerin yüzünü güldürdü. Oldukça neşeli geçen idmanları yakından takip eden yöneticiler, yakalanan olumlu havanın bozulmaması için büyük bir gayret sarf ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
16
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç