Rahim ağzı kanserine karşı koruyucu 7 öneri

Kanser oluşmadan önce lezyonları yakalamak için düzenli muayene ve smear testinin yanı sıra doktorların önerilerinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ezgi Roza Gül, rahim ağzı kanseri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Gül, rahim kanserine karşı korucuyu 7 önerinin hastalar tarafından önemle takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

HPV ve sigara kullanımı önemli risk faktörleri

Rahim ağzı kanserinin oluşum nedeninin tam olarak bilinememekle birlikte bazı risk faktörlerinin kansere yakalanma olasılığını arttırdığını söyleyen Op. DR. Ezgi Roza Gül, "Serviks kanserinin gelişimimdeki en önemli risk faktörü HPV’dir. 200’den fazla tipi olan bu virüsün bazı tiplerinin kanser gelişiminde rol oynadığı tespit edilmiştir. HPV cinsel yolla bulaşır. Genital siğillere yol açtığı gibi hiçbir bulgu da vermeyebilir. Ayrıca sigara kullanımı da tüm kanserlerde olduğu gibi rahim ağzı kanseri için önemli bir nedendir" dedi.

"Smear testi ile erken teşhis mümkün"

Rahim ağzı kanserinin, düzenli muayene ve tarama programları ile kontrol altına alınabilen, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir kanser türü olduğunu belirten Gül, "Günümüzde bu kanserin taramasında kullanılan en yaygın yöntem PAP smear testidir. Aktif cinsel yaşamı olan her kadın düzenli olarak yaptırması gereken smear testi ile rahim ağzında henüz kanseri dönüşmemiş ancak kanserin ön lezyonları olan anormal yapılar tespit edilerek, hasta tam olarak sağlığına kavuşturulmaktadır" diye konuştu.

"Düzenli kontrol çok önemli"

Rahim ağzı kanserde düzenli kontrolün çok önemli olduğunu belirten Op. Dr. Ezgi Roza Gül, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"21 yaş üzerindeki aktif cinsel yaşamı başlamış tüm kadınların 3 yılda bir kez smear testi yaptırmaları gerekir. Testler menopoz sırasında da aksatılmamalıdır. 65 yaşından sonra hastanın o zamana kadar en az üç normal smear testi sonucu bulunuyorsa, doktorunun bilgisi ile smear testlerine son verilebilir. Ayrıca smear testinde şüpheli bir durum görülmüşse, test daha sık aralıklarla yapılabilir ya da ileri tetkik uygulanabilir".

Op. Dr. Ezgi Roza Gül, rahim ağzı kanserinden korunmak için 7 öneriyi şöyle sıraladı:

"Doktor kontrollerini ihmal etmeyin. Doktor kontrolünde HPV aşılarını yaptırın. Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durun. Bağışıklık sistemini güçlendirin. Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklara karşı tedbirli olun. Sağlıklı beslenin. Obeziteye karşı önlem alın".