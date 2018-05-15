Ramazan ayında gece toplu taşıma hizmeti verilecek

30’a kadar toplu taşıma hizmeti verecek.

Daha rahat ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti için çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların, Ramazan ayında mağdur olmamaları için gece nöbetçi araç uygulaması yapacak. 16 Mayıs’ta başlayıp 14 Haziran’a kadar sürecek uygulamada, 21 otobüs gece saat 02.30’a kadar toplu taşıma hizmeti verecek.

Toplu taşımada her sabah saat 06.50’de başlayan seferler, saat 23.00’a kadar normal saat düzeninde çalışacak. Nöbetçi 21 otobüs ise saat 12.30’dan gece 02.30’a kadar kent merkezinde çeşitli güzergahlarda çalışacak.