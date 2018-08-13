Kur’an kursunda geleceğin hafızlarının yetişeceği belirtildi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Yenişehir Belediyesi birim müdürleri ile birlikte yapımı hızla devam eden ve yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan Seyyid Battal Gazi Kız Yatılı Hafızlık Kur’an kursu inşaatında incelme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapım çalışmaları tüm hızıyla devam eden 200 kişi kapasiteli Seyyid Battal Gazi Kız Yatılı Hafızlık Kur’an kursu binasında 8 adet derslik, 7 adet oda, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet mescit, 1 adet kütüphane, 2 adet öğretmenler odası, Yemekhane ve mutfak, 2 adet yönetici odası olarak planlandığı belirtildi.