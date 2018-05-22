Sıcaklar bastırınca gölge sığınak oldu

Diyarbakır’da Ramazan ayının gelmesi ve aşırı sıcakların bir anda bastırması ile birlikte sıcaklardan bunalan vatandaşlar çareyi gölgeye sığınmakta buluyor. Şehir merkezinde sıcaklıklar hissedilir derecede artınca vatandaşlar sıcaklardan kaçmak için çare arıyor. Şehir merkezinde 32 dereceyi bulan sıcaklıklar günlük yaşamı da etkilemiş durumda. Hava sıcaklığı nedeniyle park ve bahçelerdeki yeşil alanlar, gölgeliklere vatandaşlar doldurdu. Sur dipleri, Sümerpark gibi yerlerde ağaç gölgesinde uyuyan vatandaşlar dikkati çekiyor. Uzmanlar vatandaşlarında sıcak havalarda dışarıya çıkmaması konusunda uyardı.