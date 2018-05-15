TAYDER İl Başkan Yardımcısı Arslan, ABD ve İsrail’in mazlum Filistin halkına karşı insanlık suçu işlediğini, 60 kişi şehit ve binlerce kişiyi de yaraladığını söyledi. İsrail’in zavallı masum insanları katlettiğini ve yardakçısı olan ABD, dünya ve özellikle bunların uşağı olan Suudilerin buna sessiz kaldığını dile getiren Arslan, "Türk milleti Filistin’in yanındadır. Trump denen silah tüccarı çöken ABD ekonomisini ayakta tutmak için dünyada kan ve gözyaşı üzerinden özellikle Ortadoğu’da sırf silah satmak için bu ülkeleri karıştırıp savaş çıkartıp kendi emellerini gerçekleştirmektedir. Dünyada bu mazlum halkların sesi ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunların sesi olup seslerini dünyaya duyurmakta ve bu halklara ümit olmaktadır. İnanıyoruz ve dua ediyoruz inşallah 2023’e kadar dünyada binlerce Recep Tayyip Erdoğanlar yetişecek. 2053’e kadar yüz binlerce Fatih Sultan Mehmetler yetişecek. 2071’e kadar milyonlarca Alparslanlar yetişecek ve Osmanlı’nın torunları yeniden dünya lideri olacak. Yeni Türkiye ve yeni dünyayı inşa edecektir. Alçak ABD İsrail ve yardakçısı olan diğer ülkeleri eskiden olduğu gibi tarihin karanlık sayfalarına gömecektir. Büyük Türkiye Cumhuriyeti terörle tüm dünyada mücadele edip, teröristleri öldürdüğünde bu alçak ülkeler ölen teröristler için ayağa kalkıyor, fakat terör devleti İsrail mazlum silahsız insanları öldürdüğünde sessiz kalmaktadır. Biz Diyarbakır TAYDER olarak silah tüccarı Trump’u ve terörün mimarı alçak İsrail’i kınıyoruz. Biz tüm dünyaya diyoruz Allah bize yeter" dedi.