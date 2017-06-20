Silvan’da 3 bin kişi kardeşlik sofrasında iftar yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediyesi ve KHK kapsamında Diyarbakır valiliği tarafından görevlendirme yapılan Silvan belediyesi İlçe merkezinde bulunan şehir stadyumunda 3 bin kişi kardeşlik iftar sofrasında bir araya geldi.

Silvan Kaymakamı ve belediye başkan vekili Adem Çelik vatandaşlara yapmış olduğu konuşmada, "Bu kadim ve güzel coğrafyanın güzel insanları hepiniz Ramazan iftarımıza hoş geldiniz.Silvan ilçemiz çok acı günler yaşadı,bunları bizler biliyoruz ama artık Silvan huzurla anılacak.Silvan artık tarihi güzellikleri ile,değerleri ile anılacak.Bu coğrafya terörün silindiği coğrafya olacak.Bizler sizlerle birlikte gönül sofralarında,Halil İbrahim sofralarında kardeşliğimizi pekiştireceğiz.Bu Ramazan ayının son günlerinde değerli Gebze belediye başkanımız ve ekibi ile birlikte sizlerle beraber bir paylaşımı ortaya koyacağız.Bu güzel günün huzurlar,güzellikler getirmesini diliyorum,inşallah Silvan hep böyle güzel günlerle böyle güzel beraberliklerle ve dost sofraları ile anılır diliyorum."dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Tam olarak 28 yıl boyunca her ay Diyarbakır’a geldim ama Silvan’ı hiç görmemiştim,Allah’a hamdolsun ki sevdiğim Diyarbakır’ı bir kezde Silvan’la tanışmayı nasip etti bana.Buraya ilk geldiğimde burası tam bana göre manevi ve güzel bir şehir hiç yanılmamışım.Bu gün bu kalabalığı burada ve değerli ailemi görünce ne kadar güzel bir aileye sahip olduğumuzu,bu coğrafyanın ne kadar güzel bir coğrafya olduğunu,Türkiye’de yaşayan etnik guruplarla bir aile gibi yaşadığımızı dünyanın ne kadar kıskandığını bir kez daha gördüm.Genç nüfusumuzu,birliğimizi,beraberliğimizi,İslam birliğimizi,Müslüman kardeşliğimizi kıskananlar var.Kürt,Çerkez ve Türk diye ayıran kardeşler ve devletler vardır.

Ama biz biliyoruz ki 1071’de Alparslanla birlikte bu coğrafyada Türklere sahip çıkan Kürt kardeşlerimiz oldu onlar için ne kadar şükretsek azdır sizlere teşekkür ediyorum.Bizde 1071’de olduğu gibi bizlere sahip çıktınız Türkiye cumhuriyetinin kurucu unsurları olarak hepimiz birlikte Çanakkale’de,başka cephelerde savaştık ve bu gün kardeş olarak bir aradayız.Dünyada kimse kardeşliğimiz bozamayacak bu gönül ve kardeşlik sofrasına kimse müdahale edemeyecek inşallah.Bu huzuru hükümetimiz elinden gelen gayreti gösteriyor başta Cumhurbaşkanımız,Başbakanımız ve Bakanlarımız ellerinden geldiği kadar bu bölgeye hep birlikte sahip çıkmaya çalışıyoruz.Elimizden geldiği kadar maddi manevi ne gerekiyorsa Silvanlı kardeşlerime,büyüklerime,akrabalarıma destek olmaya çalışıyoruz.

Silvan barajı 350 bin kişiye ekmek sağlayacak,bu coğrafyada tek ekin değil üç mahsul birden kaldırılacak dolayısıyla en güzel kalkınan sizle olacaksınız.Lütfen coğrafyamıza sahip çıkalım,aramıza kardeşliğimize nifak sokanlara sahip çıkmayalım onları aramıza sokmayalım bu kardeşliğimizi tesis edelim.Bu mübarek ramazan ayı kardeşlik,barış ayı ve huzur ayıdır.Başı rahmet,ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtulma ayıdır.Burayı şereflendirdiniz rabbimde sizi cennette şereflendirsin" dedi.

İftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, Etüd-Proje Müdürü Güngör Korkmaz, ilçe Kaymakamı ve belediye başkanı Adem Çelik, kanaat önderleri,Siyasi parti temsilcileri,STK ve çok sayıda vatandaş katıldı.