Solin’de Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi çocuk hakları konulu etkinlik düzenledi. Diyarbakır Sosyal Hizmetler Derneği de etkinliğe katıldı. Çocuklara 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü anlatan kısa film izletildi. Film gösteriminin ardından Avukat Güler İpek Aybar ve Mizgin Sınır çocuklarla hakları konusunda bir süre sohbet ederek, sorularını yanıtladı. Etkinlik sonunda çocuklara haklarını anlatan broşürler verildi.