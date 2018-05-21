Sula, Diyarbakırlılarla buluştu

Sanatına ilişkin açıklamalarda bulunan Sula, “Benim sanattaki derdim kendi medeniyetimizi sanatın farklı dallarıyla harmanlayıp bir mesaj iletmek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılanlara Sula, etkili iletişim üzerine bir söyleşi yaptı. Etkinlik öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sula, Diyarbakır’da olmaktan mutlu olduğunu ve onur duyduğunu belirtti. Kentte çok şeyin değiştiğini ve devletin kentte çok yatırım yaptığının görüldüğünü kaydeden Sula, “Ben 4 sene önce toplantı vesilesiyle gelmiştim bugün de bu sergi vesilesiyle aradaki bu büyük değişimi fark ettim. İlk izlenimimiz olumlu hele böyle bereketli bir ayda buradayız daha da iyi olacağına inanıyorum. Bu güzel bir duygu. İnsanlar farklı, sıra dışı şeylere daha çok teveccüh gösteriyorlar. Bu belki sizi bir şeyin derinliğine, hakikatine, gerçeğine itiyor. Bugün ben bir emniyet müdürü olarak emniyetin konularını anlatıyor olsaydım alışılagelen resmi bir ifadeyle onları anlatırdım. Bir ressam olarak resmi, güzel sanatları anlatıyor olsam, onlardan bahsetsem o da pek cezbedici olmazdı. Ama şimdi burada farklı bir alandan farklı bir kişi. Böyle olduğu zaman dinleyici üzerinde de etkisi oluyor. Bir de şöyle bir etkisi var; gözlemleme şansım meslektaşlarıma göre daha fazla olmuş oluyor farklı bir bakış açısıyla. Bunu sergilemekte, sergilediğiniz insanın nezdinde ilginç geliyor. Benim açımdan çok değerli bir hazine bu” dedi.

“Kendimizin farkında olmamız lazım”

Daha 21 sergi düzenlediğini ve 22’inci sergisini Diyarbakır’da açtığını belirten Sula, şunları söyledi:

“Benim sanattaki derdim, iddiam kendi medeniyetimizi sanatın farklı dallarıyla harmanlayıp bir mesaj iletmek. Bir hikaye, bir mana ile insanların bütün dünya genelinde sanat zevklerine sunmak. Burada da genellikle şuur, özgüven derken kendimizin farkında olmamız lazım, medeniyetimizin, kardeşliğimizin, gücümüzün, Anadolu’nun, tarihimizin. Diyarbakır’ın ne kadar mukaddes bir şehir olduğunu, bu gibi değerler üzerine bir rol model olarak bunları anlatmak onlar açısından etkili. Çünkü geri bildirimleri çok aldım.”