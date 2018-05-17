Sur burçlarında temizlik çalışması başladı

Temiz ve yeşil bir kent için çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte tarihi Sur burçlarının iç kısımlarında temizlik çalışması başlattı. Suriçi Şeyh Sait Meydanı kısmında başlayan çalışmalarda temizlik ekipleri burçların aralarında yer alan bölümleri çöplerden ve atıklardan arındırdı. Toplanan atık ve çöpler bertaraf edilmek üzere çöp depolama sahasına gönderildi.

Bugün itibariyle Şeyh Sait Meydanı civarındaki Surlarda başlayan çalışmalar devam edecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, toplam 5 kilometre uzunluğunda yer alan 82 burcun ara kısımlarını belirlenen program dahilinde çöplerden ve atıklardan arındıracak.