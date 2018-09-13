Sur'da narkotik uygulaması

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 268 polisin katılımıyla helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Sur ilçesinde narkotik uygulaması yapıldı. Helikopter desteğiyle yapılan uygulamaya 268 polis katıldı. Uygulama çerçevesinde polis ekipleri, parklar, sokaklar, umuma açık yerler, metruk binalar, şüpheli görülen araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Uygulamanın saat 22.00'a kadar süreceği öğrenildi.