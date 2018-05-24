Surlu bin 919 kadın okuma yazma öğrendi

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, ilçede kurslara yoğun bir katılım olduğunu belirterek, “İlçemizdeki bütün okumaz yazmazlara ulaşacağız” dedi.

Merkez Sur ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Okuma Yazma Seferberliği” birinci dönemi yoğun bir katılımla sona erdi. Kursu başarı ile bitiren ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. İskenderpaşa İlkokulu’nda düzenlenen törene Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, ilçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, ilçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, İskenderpaşa İlkokulu Müdürü Mustafa Bozkuş, öğretmenler ve kursiyerler katıldı. İlkokul öğrencilerinin halk oyunları gösterileri ile başlayan sertifika dağıtım töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, okuma yazma seferberliğinin Türkiye genelinde dalga dalga yayıldığını ifade ederek, “Okumaz yazmaz kalmayana kadar da bu süreç devam edecek. Birinci hedefimiz bu” diye konuştu.

“Ciddi bir başarı elde edildi”

İlçe genelinde açılan 297 kurstan 5 bin 683 kursiyerin yararlandığını ve ciddi bir başarı elde edildiğini aktaran Kaymakam Çiftçi, şunları kaydetti:

“Şuanda 90 kursumuz bitti. Bin 919 kişi sertifikalarını aldı. Diğer arkadaşlarımızın kursları devam ediyor. İnşallah ikinci kademeleri de devam edecek. En kısa sürede ilçemizde sağlığı el veren ve okur-yazar olabilecek ve kurslara devam edebilecek herkese ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede ilçemizdeki okumaz yazmaz herkese ulaşmış olacağız. Bu noktada kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz ama erkek okumaz yazma oranımız kadınlara göre düşük olmasına rağmen mevcut olan okumaz yazmazları da kazanmaya çalışıyoruz. Okula devamlılıklarını sağlamaya çalışıyoruz. Bir kişi bile olsa kurs açmaya çalışıyoruz. Yeter ki bu noktada talep olsun. Bu noktada önemli bir başarı elde edildi. Milli Eğitim’deki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı ve kıymetli eşlerinin himayelerinde başlayan bu süreç ilçemiz adına büyük başarılarla neticelenmiş olur.”

“Doktora gittiğimde hangi doktor olduğunu bilmiyordum”

Kursun okuma yazma öğrenmelerini vesile olduğunu dile getiren ev hanımı Emiş Kaya, “Her yere gidebiliyorum artık. Her kapıyı açıyor. Mesela bir doktora gittiğimde hangi doktor olduğunu okuyamıyordum. Şimdi okuyup ona göre odasına gidebiliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Okuma yazma öğrenmenin güzel bir duygu olduğunu vurgulayan ev hanımı Suzan Alçı ise, şunları söyledi:

“Hastaneye gittiğimizde, minibüse bindiğimiz zaman artık zorluk çekmeden nereye gideceğimizi okuyabiliyoruz. Daha önce hiç bilmiyorduk.”