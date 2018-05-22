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22 Mayıs 2018 14:33

Tayini çıkan Lice Belediye Başkanı Başak, veda etti

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Sinan Başak’ın tayini çıktı.

Tayini çıkan Lice Belediye Başkanı Başak, veda etti

22 Mayıs 2018 14:33


Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevine atanan Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Başak, çalışma arkadaşları ve ilçe sakinleriyle vedalaştı. Personel ve ilçe sakinleri ile vedalaştıktan sonra bir açıklama yapan Kaymakam Başak, “Değerli çalışma arkadaşlarım ve Liceli hemşehrilerim, Aralık 2016 yılında başlamış olduğum Lice Kaymakamlığı ve ardından Lice Belediye Başkanlığı görevimden bugün itibari ile ayrılıyorum. Bundan sonraki görevime Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak devam edeceğim. Lice’de göreve başladığımız ilk günden bu yana devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olarak elimizden gelenin en iyisini yapma, kaymakamlık ve belediye olarak ilçemizde birlik ve beraberliği sağlama gayreti içerisinde olduk. Yaklaşık 1 buçuk yıldır halka hizmet anlayışıyla çalışarak ilçemizin tarihinde görülmemiş yatırımlara, hizmetlere, yeniliklere hep birlikte imza attık. Bu süre zarfında desteklerini ve sevgilerini esirgemeyen çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Sevgili Liceli hemşehrilerim, görev yaptığım süre içerisinde gösterdiğiniz sevgi ve güvenden dolayı her birinize en içten teşekkürlerimi sunar, her zaman Lice’nin hemşehrisi olmaktan gurur duyacağımı bilmenizi isterim” dedi.




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