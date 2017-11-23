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23 Kasım 2017 17:47

TED’li öğrenciler YGA zirvesinde

TED Diyarbakır Koleji öğrencileri Atakan Gül ve Bahattin Işık, dünyanın dört bir yanından iş, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimlerin fikirlerinin öğrencilerle paylaştığı Uluslararası Liderlik Okulu tarafından düzenlenen Young Guru Academy’e (YGA) katılacak.

TED’li öğrenciler YGA zirvesinde

23 Kasım 2017 17:47


TED Diyarbakır Koleji 9’uncu sınıf öğrencilerinden Atakan Gül ve Bahattin Işık 25 Kasım’da Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek 16. YGA Zirvesi’ne on binlerce öğrenci arasından katılmaya hak kazanmıştır. Uluslararası Liderlik Okulu tarafından düzenlenecek 16. YGA Zirvesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilere iş, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin deneyimlerinden faydalanma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı sunuyor. YGA Liderleri liderlik kabiliyetlerini, daha iyi bir dünya için birlikte hayal kurup, projelendirip, hayata geçirirken; hayatın içinde geliştirirler.


5 aşamalı mülakatla seçilen 50 kişi, YGA Liderlik Programında üst düzey yönetici, akademisyen, sanatçı ve bilim insanlarından oluşan, aralarında Prof. Aziz Sancar, Prof. Doğan Cüceloğlu, Sevinç Atabay gibi isimlerin yer aldığı YGA Hayal Ortaklarından Eğitim alacaklar. YGA’ya 250 öğrenci arasından davet edilen 2 öğrenci ‘Liseler Arası İnovasyon Programı’na seçildi. Aynı hayal etrafında toplanan lise öğrenciler, 5’erli gruplara ayrılarak, birlikte sosyal inovasyon projelerinde çalışıp 750 saatin üzerinde eğitim alacaklar. YGA Liderlik Programını üstün başarı ile tamamlayan YGA’lılar, Londra, New York, Boston ve Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilen YGA Liderlik Kampı’na katılma hakkı kazanma şansına sahip oluyor.




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