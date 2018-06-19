Teknolojinin zararlı etkilerini 4 adımda azaltın

Birsen Aydın, günümüzde hızla gelişen bilim ve teknolojinin, yaşamı kolaylaştırıcı etkilerinin yanı sıra sağlık açısından da bazı riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, telefon, tablet ya da bilgisayar karşısında çok fazla zaman geçiren kişilerin, yayılan elektromanyetik dalgaların yan etkileri nedeniyle bazı önemli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabildiğini vurguladı.

Memorial Dicle Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Birsen Aydın, cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik cihazların zararlı etkileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Cep telefonunu yoğun kullananlarda ve baz istasyonlarına yakın bölgelerde yaşayanlarda baş ağrısı, hafıza değişiklikleri, sersemlik ve uyku problemleri gibi nöropsikiyatrik şikayetlerin sık görüldüğünü belirten Aydın, telefonla uzun süre konuşanlarda baş ağrısı, kulakta ve başta yanma hissi oluşabildiğini ifade etti. Gebelik dönemindeki kadınlarda ve çocuklarda kontrolsüz akıllı cep telefonu kullanımının migren ve farklı karakterlerdeki baş ağrılarına neden olabileceğinin yapılan çalışmalarla kanıtlandığını dile getiren Aydın, “İş yaşamının vazgeçilmez parçası olan bilgisayarlar da önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bilgisayarın uzun süre ve kontrolsüz kullanımı, baş ve eklem ağrısı, işitme kaybı, sersemlik hissi, baş dönmesi, sıkıntı, stres ve gerginlik hali ile ilişkili sorunları ortaya çıkarmaktadır. Cep telefonu ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların sınırsız kullanımı, kadınları erkeklere göre daha yüksek oranda olumsuz etkiyle karşılaştırmaktadır” dedi.

“İyi huylu tümör oluşumuna zemin hazırlıyor”

Cep telefonunun, özellikle baş bölgesinde hafif şiddette baskı veya yanma tarzında ağrılara sebep olabildiğini kaydeden Aydın, “Bu şikayetler, kullanıma paralel olarak artmaktadır. Uzun süreli cep telefonu kullanımı, ‘akustik nörinom’ yani sekizinci kafa sinirini çevreleyen dokuda çok az bir ihtimal de olsa iyi huylu tümörlerin oluşumunu tetikleyebilir” diye konuştu.

“Uyurken telefonla aranızdaki mesafe uzak olsun”

Teknolojinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için önerilerde bulunan Aydın, şunları kaydetti:

“Cep telefonu ile kulaklık takılarak konuşulabilir. Çekim alanının düşük olduğu yerlerde konuşma yapılması sakıncalıdır. Çünkü telefon karşı tarafla iletişim kurabilmek için daha fazla güç harcar ve bu durum kişinin daha fazla radyasyona maruz kalmasına yol açar. Uyurken, telefon açık bir şekilde yastık altında veya başucunda bulundurulmamalıdır. Telefon yatağın mümkün olduğu kadar uzak bir noktasına konulmalıdır. Bilgisayar başında günlük geçirilen süre 2,5 saati geçmemelidir. İş gereği gün boyunca bilgisayar başında bulunanlar ise yarım saatte bir mola vermeli, gözleri kırparak kurumayı engellemeli ve bilgisayar ekranına uzun süre odaklanmamalıdır.”