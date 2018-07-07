Terör bitti, kaymakam çocuklarla daldı

Kaymakam Diktaş, "Çocuklarımızı biz mümkün mertebe terörden, şiddetten ve diğer olumsuzluklardan uzak tutarak spora ve diğer sosyal aktivitelere yönlendirmek istiyoruz” dedi.

Dicle Su Sporları Kulübü, SODES projesi kapsamında Hazro ilçesinde 12 çocuğa dalgıçlık eğitimi vermeye başladı. Hazro İlçe Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş’ın girişimleri sonucu ilçeye gelen profesyonel dalgıçlar, lise çağındaki gençlere yüzme ve dalma konularında bilgi verdi. Dalış sırasında yapılması gerekenlerin ve işaretlerin anlamlarının bir bir anlatılmasından sonra çocuklar, öğreticilerin gözetiminde ilçeye bağlı Avcı köyünde bulunan doğal su kaynağına girmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Kaymakam Diktaş da çocuklarla birlikte dalmak istediğini belirtince, kendisine uygun bir dalış kıyafeti verilerek hazırlanması sağlandı. Kaymakam Diktaş ve öğrenciler, öğreticiler tarafından giydirilerek dalış yapılacağı alana getirildi. Kaymakam Diktaş ve öğrenciler, daha sonra paletleri ayaklarına, tüplerini bellerine geçirerek dalış eylemini gerçekleştirdi.

"Çocukları terörden, şiddetten uzak tutmaya çalışıyoruz”

Proje ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, Hazrolu lise çağındaki çocuklar ile birlikte Diyarbakır Dicle Su Sporları Kulübünün desteği ile bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Hazro ilçesinin daha önce terör ve şiddet olayları ile anıldığına dikkat çeken Kaymakam Diktaş, "Bu bölgede doğa harikası yerler var. İlçemizde her türlü spor etkinliğimizi gerçekleştirebiliyoruz. Dalış etkinliğimiz de bunlardan biri. Burada özellikle gençlerimize, SODES projelerimizle ve Dicle Su Sporları Kulübünün desteği ile 12 gencimize tek yıldız dalgıçlık eğitimi aldırarak onları profesyonel dalgıçlığa hazırlıyoruz. Bugün yaptığımız etkinlik bunun bir ayağını oluşturuyor. Çocuklarımızı biz mümkün mertebe terörden, şiddetten ve diğer olumsuzluklardan uzak tutarak spora ve diğer sosyal aktivitelere yönlendirmek istiyoruz. Bu sene içerisinde yaptığımız birçok etkinliğimiz oldu. Genç kızlarımız için spor faaliyetleri açısından önemli projeler gerçekleştirdik. Diyarbakır’da kros sporunda birinci olan genç kızlarımız var. Bölgede ilimizi temsil eden Hazro ilçesinden çıkmış genç kızlarımız var. Erkek çocuklarımız için dalgıçlık eğitimini başlattık. Çocuklara alternatif bir yol, şiddetten terörden uzak, hayatlarını devam ettirebileceği, sosyal ve kültürel anlamda içini doldurabilecekleri aktiviteleri biz tavsiye ediyoruz ve teşvik ediyoruz. İnşallah faydalı olacaktır. Havuzumuzu da açacağız önümüzdeki yıllarda. Dalgıçlık eğitimini Hazro’da sürekli hale getireceğiz diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

Dalış eğitimi alacak olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Maşuk Azizoğlu da yüzmeyi çok sevdiğini ve ilçede bu tür etkinliklerin artmasını istedi. Çok mutlu olduğunu belirten Azizoğlu, Kaymakam Diktaş ile yüzeceği için de heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Dicle Su Sporları Kulübü yetkilileri, çocuklara dalış eğitimini gerçekleştirdi.