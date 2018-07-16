Terörden arındırılan Lice’de 15 Temmuz sergisi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında Lice Belediye Başkanlığı bahçesinde hain darbe girişiminde İHA objektiflerine yansıyan fotoğraflar sergilendi. Geçmiş yıllarda yoğun terör olaylarıyla adından sıkça söz ettiren ilçede son iki yılda yapılan başarılı operasyonlarla huzurun hakim olması hayatı normal akışına döndürürken, İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığına kayyum olarak görevlendirilen ilçe kaymakamının yaptığı birbirinden güzel hizmetler vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Park ve bahçelerin yapıldığı ilçede huzur ile birlikte artık insanlar akşamları da çocuklarıyla rahatlıkla dışarıya çıkabiliyor.

İHA, Lice Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışını Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, kurum amirleri ile birlikte yaptı. Açılışın ardından fotoğrafları inceleyen Kaymakam Çelik ve beraberindeki heyet, daha sonra etkinlik kapsamında yapılan diğer programlara geçti. Çelik, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, barış ve kardeşliğine kast edenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Kaymakam Çelik, her anmada şehitlere milletçe dua ve şükranlarını sunacaklarını dile getirdi.