Tüp bebek tedavisi evliliklerini kurtardı

Gülsüm (38) ve İsmail Baltacı (42) çifti, çocuk sahibi olmak için 19 yıl boyunca çeşitli tüp bebek merkezlerinde tedavi gördü. Ancak her seferinde olumsuz sonuç alan çift iyice umutsuzluğa kapıldı. Araya aile baskısı da girince boşanmanın eşiğine gelen çift, tavsiye üzerine Diyarbakır’da bulunan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in kliniğine geldi. Çift uygulanan üçlü, güçlü tedaviyle Muhammed adını verdikleri bir erkek çocuk sahibi oldu.

Çiftin kendilerine geldiklerinde çocuk sahibi olma konusunda ciddi anlamda umutlarını yitirdiklerini belirten Doç. Dr. Çoksüer, "Hastada stres faktörünün ciddi anlamda ön planda olduğunu gördük. Eşiyle de tam boşanma aşamasına geldiğini dile getiriyordu. ’Eğer olmazsa eşimle artık ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacağım’ diyordu. İlk başta bir ön tedavi başlattık. Antioksidan tedavi ve aynı zamanda stresi yok etmeye yönelik akupunktur tedavisine başladık. Rahim zarının ince olduğunu gördük ve rahim zarını güçlendirmek için hastaya PRP uygulaması yaptık. Hastada sperm parametreleri de yavaş olduğu için mikroçip uygulaması da yaptık. İntralipid serum tedavisiyle de iyi kalitede embriyo geliştirebildik ve transferi gerçekleştirdik. Uzun süre gebe kalamayanlar da zaman geçtikçe gebe kalma ihtimalleri de azalıyor. O yüzden elimizden geldiği kadar güncel bütün tedavi yöntemlerini kullandık" dedi.

"Her hastaya aynı tedaviyi uygulamak doğru değil"

Her hastaya aynı tedaviyi uygulamanın çok da doğru olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Çoksüer, "Bu hastamız özel spesifik bir hastaydı. Rahim zarı ince olduğu ve rahim zarının güçlenmesiyle ilgili sıkıntı oluştuğu için PRP uygulaması, intralipid serum tedavisi ve akupunktur tedavisi uyguladık. Yani üçlü, güçlü tedavi uyguladık ve sonrasında başarıya ulaştık. Sonuç itibariyle hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurgulamak gerekiyor. Gerçekten de her hasta için özel olarak ilgilenmek gerekiyor ve tedavisinin hastaya özgü uygulanması lazım. Biz de bu hastamızda uyguladık. 12 gün sonra test sonucuna baktığımızda sonuç pozitifti. Babanın mutluluk gözyaşları keyif vericiydi. Şu an Muhammed bebek 2 yaşında. Aile yaşantıları düzene girdi. Bu da bizim için bu mesleğin ne kadar keyifli olduğunu gösteriyor. Yuvaları kurtulmuş oldu" diye konuştu.

"19 yıldır çocuğumuz olmuyordu"

İsmail Baltacı ise 19 yıldır çocukları olmadığını dile getirerek, "2 yıl önce Hakan Hoca ile tanıştık. Allah’ın izniyle onun sayesinde çocuk sahibi olduk. Adını Muhammed koyduk. Ona ve ekibine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.