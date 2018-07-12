Turda tanıştılar, bisikletle düğün konvoyu yaptılar

Konvoyda renkli görüntüler oluştu.

Diyarbakır’da Türkçe öğretmenleri Zeynep Ünal ve Mazlum Akgündüz, bir süre önce Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübünün düzenlediği bisiklet turlarında tanıştı. Ünal ve Akgündüz, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini dün evliliğe dönüştürdü. Dünya evine giren çift, düğün konvoyunu, araca binmek yerine bisiklete binip Diyarbakır turu atarak gerçekleştirdi. Çifti, bu mutlu günlerinde kulüp üyeleri de yalnız bırakmadı. Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitle Parkı’nda toplanan kulüp üyeleri, bisikletlerini süsleyerek, çiftle birlikte kenti turladı. Caddeleri gezen konvoy, renkli görüntüler oluşturdu. Tur sırasında havai fişek gösterisi de yapıldı.

“Bisikletin hayatımızda çok büyük önemi var”

Bisikletin hayatlarında önemli bir yer edindiğini belirten Zeynep Ünal, “Eşim ile bu kulüpte tanıştık. Arkadaşlıkla başlayan ilişkimiz evliliğe dönüştü. Birlikte turlara çıktık, sohbetler ettik. İkimizin de Türkçe öğretmeni olması da evliliğe katkıda bulundu. Tigris ailesine çok teşekkür ediyoruz çünkü çok güzel bir evliliğe vesile oldular. İnsanlar bisikletin çok farkında değiller. Tigris Bisiklet Kulübü Diyarbakır’da farkındalık oluşturdu. Çünkü insanlarla yaptığımız sohbetlerde çok olumlu tepkiler alıyoruz. Artık trafikte bisikletlilere de saygı gösteriliyor ve yol veriliyor. Bisikletli gördüğünde insanlar artık şaşırmıyorlar. Bisikletin artık bizim hayatımızda çok büyük bir önemi var, bu önemi daha da derinleştirmek için bu konvoyu gerçekleştirdik” dedi.

Farkındalık oluşturmak adına yaptıkları konvoyu yaygınlaştırmayı hedeflediğini vurgulayan Mazlum Akagündüz ise “Eşim ile bisiklet turları esnasında arkadaşlığımız başladı. Eşim bazen turları tamamlayamıyor, geride kalıyordu. Ben de ona eşlik ediyordum. Orada sohbetimiz biraz daha derine indi, sonradan birbirimizden etkilendiğimizi anladık. Bugün de bu düğün konvoyunu bu vesile ile gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız çok güzel bir gelin damat faytonu oluşturmuşlar. Geçen sene ve bir önceki senelerde de yine benzer konvoylar oluşturmuştuk. Kulübümüz böyle güzel bir güzelliğe vesile olduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.