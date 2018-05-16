Tutşi, muhtarlarla Silvan İçme Suyu Temini Projesini inceledi

Fırat Tutşi, Silvan muhtarlarıyla geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan Silvan İçme Suyu Temin Projesi’ni yerinde inceledi. Tutşi, Silvan Kısmi Kanalizasyon Projesi’nin yapım işlerine başladıklarını söyledi.

Fırat Tutşi, Silvan muhtarlarıyla bir araya geldi. Tutşi, muhtarlarla geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan Silvan İçme Suyu Temin Projesi’ni yerinde inceledi. Muhtarlara Silvan Kısmi Kanalizasyon Projesi’nin yapım işlerinin başladığını müjdeleyen Tutşi, çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

‘Silvan’da su sıkıntısı kalmadı”

Tutşi, Silvan İçme Suyu Temin Projesi kapsamında inşa edilen içme suyu depoları, terfi istasyonu ve SCADA binasını muhtarlara göstererek proje hakkında bilgi verdi. Silvan İçme Suyu Temin Projesi’nin DİSKİ Genel Müdürlüğü, IPA ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın ortak projesi olduğunu söyleyen Tutşi projenin hayata geçmesi ile birlikte Silvan halkının su sorununun ortadan kalktığını ifade etti. Silvan İçme Suyu Temin Projesi kapsamında ilçede 130 kilometre şebekenin, 3 adet deponun 7 bin abone bağlantısının ve SCADA binasının inşaatının yapıldığını söyleyen Tutşi, projenin 43 milyon TL’ye mal olduğunu kaydetti.

Kısmi Kanalizasyon Yapım İşi başladı

Tutşi, Silvan’a hem sondaj kuyularından hem de tünel çıkışından su verildiğini hatırlatarak, tünel çıkışından 195 metre terfi yapıldığını ve buradan depolara su basıldığını söyledi. Silvan’da büyük ölçekli altyapı projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Tutşi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın talimatları ile Silvan Kısmi Kanalizasyon Projesi’nin yapım işlerine başladıklarını belirtti. Tutşi, “Yeni hizmetlerle Silvan’ın altyapısına yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Programın ardından Tutşi, Silvan Kaymakamı Adem Çelik ve muhtarlar yemekte bir araya geldi. Tutşi, yemekte muhtarlara içerisinde DİSKİ’ye ait saat ve ajanda gibi hediyelerin bulunduğu bir çanta hediye etti.