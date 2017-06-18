Dernek tarafından konuya ilişkin Liv Suit Otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Güneydoğu TÜYİK-DER Başkanı Hayri Yağmur, şimdiye kadar bir çok kurum ve kuruluşları ziyaret ederek geniş çaplı bir rapor hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, “Güneydoğu ve pilot il olarak Diyarbakır’ın önemsenmesi gerekiyor. Tarihi özelliği olan surların ve Hevsel Bahçelerinin birçok peygamber kabirlerinin olduğu Diyarbakırımızda turizm sektörünün genişletilmesi gerekiyor. Bir ilin ahenk taşlarının turizmden geçer. Sosyal olgunun oluşması için hammaddenin maddeye dönüşmesi gerekiyor” dedi.

Reformların Güneydoğu’da başlatılması gerektiğini vurgulayan Yağmur Güneydoğu’nun Türkiye’nin can damarı olduğunu kaydetti. Yağmur, “Geçen günlerde otomobil sektörünün ülkemizde ithal olarak üretime geçmesi için çağrıda bulunan sayın Cumhurbaşkanımızın bu üretimin Diyarbakır’da fabrikaların kurulabileceğini ve bu özlenen yatırımı kucaklayacaklarını belirten Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar‘ın fikrine katıldığımızı belirtiriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu önemseyeceğine inancımız tamdır. Halkın başkanından beklentisi çok büyüktür” diye konuştu.