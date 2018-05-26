Ünlü Şovmen Yavuz Seçkin Bismillilerle buluştu

Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinliğe Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, AK Parti heyeti ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bismil Belediyesinin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Ramazan’ın 10’uncu gününde verilen iftar yemeğinin ardından komedyen Yavuz Seçkin ve ekibi sahne aldı. Halkın yoğun katılım gösterdiği konserde birbirinde güzel şarkılar ardında yapılan alev şov gösterisi ve son olarak komedyen Yavuz Seçkin’in sahne aldığı stand-up gösterisi ile vatandaşların büyük beğenisi topladı.

Sahnede yaptığı stand-up gösterisiyle Bismil halkına keyifli bir akşam yaşatan Yavuz Seçkin’i Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel başta olmak üzere birçok vatandaşlar tarafından keyifle izlendi. Ünlü şovmen Seçkin, Mahsun Kırmızı Gül, Fatih Terim gibi pek çok ünlü isimlerin taklitlerini yaparak, izleyicilerden büyük alkış topladı. Stand-up gösterisine, izleyicileri de dahil eden Seçkin, şovuyla Bismil halkından tam puan aldı. Seçkin, gösterinin ardından hayranlarıyla tek tek özçekim yaptı.

Konser sonunda sahneye gelerek bir konuşma yapan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, “Kıymetli Bismilli hemşehrilerim bir ramazan etkinliğinde çok güzel ve değerli sanatçımız ile beraber güzel bir ramazan akşamı geçirdik. Yaptığı güzel gösterileri ile nice sanatçımızı sahneden gözlerimizin önünden geçirdi. Onları da yad etme fırsatımız oldu. Ondan dolayı sanatçımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bismil Belediyesi olarak Ramazan başladığından beri her hafta da iki akşam olmak üzere iftar da ve iftar sonrasında etkinlikler de bir arada olacağız. Sanırım çoğunuz Yavuz Seçkin’i ilk defa görüyorsunuz beni de ilk defa görmüş oluyorsunuz. Pazartesi günü Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili olarak göreve başladım. Bundan sonra Kaymakam ve Belediye Başkan vekili olarak hizmetlerimizi beraber gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı boyunca birbirimizden değerli sanatçılarımızla bir arada olacağız. Bu güzel günde bizlerle birlikte olan sanatçımıza şahsım adına ve Bismil adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.