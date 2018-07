Diyarbakır’ı ulusal ve uluslar arası platformda tanıtmak için düzenlenen toplantıya Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Vali Yardımcısı Mesut Gazi Ambarcı, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Ozan Balcı, Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdullah Çiftçi, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Adem Çelik, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kerem Süleyman Yüksel, Dicle Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alparslan Kılıç, Çermik Kaymakamı Mehmet Şerif Olcaş, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, Çınar Kaymakamı Selami Kaya, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kürşad Atak, Hani Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, Çüngüş Kaymakamı Mehmet Durgut, Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkanı Yusuf Turhan, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil, DESOB Başkan Vekili Abdullatif Aykul, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, Tursab İl Başkanı Mehmet Akyıl, DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, TÜMSİAD Başkan Yardımcısı Fehta Hamidi, Lokantacılar Tatlıcılar Dernek Başkanı Haşim Elkaan, Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Mesude Önen, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyet Başkanı M. Veysi İpek, DİTAV Başkanı Yelda Yakut ile DİTAV üyeleri Ersin Uysal ve Baran Gökçe, Anatolia Grup Koordinatörleri Özgür Çelik ve Cenker Zaim katıldı.

Valilik Hevsel Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Diyarbakır ülke tarihinin her döneminde sahip olduğu zenginlikler ve birikimlerle bir marka şehri olduğunu belitti. Vali Güzeloğlu, “Bugün toplantımızın ana konusu aziz ve kadim şehrimizin Diyarbakır’ımızın, hem ülke boyutunda hem de uluslararası alanda tanınması zenginliklerinin güzelliklerinin ve sahip olduğu dinamiklerin kavranması şehri kimliğimizin marka değerimizin ve buna bağlı şüphesiz ekonomik sosyal beklentilerimizin çok üst bir düzeye taşınmasıdır. Diyarbakır zenginlikleriyle sadece sınırlarını değil çevresini ve çok ötesini etkileyen, belirleyen ve yönlendiren bir kültür merkezidir. Diyarbakır, sıklıkla ve yoğunlukla ifade ettiğimiz gibi 10 bin yıllık bir medeniyet, yerleşim ve kültür havzasının ve zenginliğinin adıdır. Sadece bizim değil tüm insanlık tarihinin ve gelişme sürecinin belirleyici, etkileyeceği ve yönlendireceği bir büyükşehridir. Her boyutta Diyarbakır’ın sahip olduğu bu zenginlikler, insanına, kültürüne, yaşamına, geleneklerine, sivil mimarisine, yeme içme kültüründen toplumsal hayattan somut olmayan kültürel miras dediğimiz bütün temel alanlara yansımış hayat vermiş ve çok özel bir yere getirmiştir. Diyarbakır bu haliyle ve sahip olduğu bu zenginlikleriyle sadece bugünkü sınırlarını değil çevresini ve çok ötesini etkileyen, belirleyen ve yönlendiren bir kültür adası ve merkezidir. Ülke tarihimizin her döneminde sahip olduğumuz zenginlikler ve birikimlerle kültürün, sanatın, müziğin, edebiyatın, ilmin ve sosyal gelişmenin her alanında bir marka ve belirleyici şehirdir. Bu aziz ve kadim şehrin, bu çok özel ve güzel şehrin, terör örgütü ve ihanetin işbirlikçilerinin, iç ve dış destekçilerinin, getirmek istediği bu güzelliğin önündeki yansıyan bütün olumsuzluklar, hamdolsun milletimizin kararı, devletimizin bu notadaki açık ve net tavrı ve kahraman şehitlerimizin şehadet ve gazilerimizin de kahramanca mücadelesiyle bertaraf edilmiş, Diyarbakır şehri, insanı, geçmiş günlerin, o güzel ve özel günlerine çok hızlı bir şekilde dönmek ve daha ötesine erişmek anlamında çok büyük bir dinamik ve inisiyatif gerçekleştirmek gibi hakikaten altı çizilecek bir çabanın içerisine girmiştir. Bugün bu aziz şehrin her köşesinde huzur ve güven tam anlamıyla tesis edilmiş gerçekte Diyarbakır her geçen gün bunu hissederek bir huzur şehri haline gelmenin keyfini 7’sinden 77’sine doya doya yaşamaya başlamıştır. Bu noktada altı çizilmesi gereken çok önemli bir başka konuda, yerel hizmetlerde çok uzun yılların eksiği ve ihmali değil ihanetiyle baş başa bırakılan bu şehir kayyum atanılan ve bugün bu masada bizimle birlikte olan başta büyükşehir olmak üzere ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızın hakikaten üstün gayreti, insanı merkeze alan hizmet anlayışı sadece fiziksel alt yapılar değil sosyal üst yapılar bağlamındaki projeleriyle de bugün Diyarbakır‘ı çok güzel bir şehir ve her haliyle etkileyen bir şehir haline getirmişlerdir. Gelen herkesin etkilendiği olumlu anlamda düşünce boyutunda büyük bir değişim ve dönüşüm zihninde geliştirdiği ve döndüğünde de Diyarbakır’ın bir gönül elçisi olarak bu güzellikleri anlata anlata bitiremediği bir şehir haline gelmiştir” diye konuştu.

“Oluşan güven ortamıyla Diyarbakır yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelmiştir”

Diyarbakır yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldiğini söyleyen Vali Güzeloğlu, “Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın Diyarbakır’a verdiği çok büyük önem ve değer bütün bu gelişmelerin hazırlayıcısı, sağlayıcısı ve belirleyicisi olmuştur. Devam eden Diyarbakır’ın çok büyük ve çok değişimi gerçekleştirici kamu yatırımları başta Silvan projesi gibi Türkiye’nin ikinci GAP denilen projesi, altyapı projeleri temel hizmet alanlarında sağlık, eğitim gibi çok önemli ve büyük yatırımlar, özel sektör yatırımlarının da önünü açmış, oluşan güven ortamıyla Diyarbakır yerli ve yabancı altını çiziyorum yatırımcıların gözdesi haline gelmiştir” diye ifadelerini kullandı.

“Diyarbakır’ın turizm alanında dünyaya sunulacak güzelliklerinde çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır”

Diyarbakır bugün yurtdışına direk uçulan bir büyükşehir konumuna ulaştığını vurgulayan Vali Güzeloğlu, “Bugün Diyarbakır‘daki yatırım talebini karşılamakta yeni ihdas edilen organize sanayi bölgesi, tekstil ihtisas organize bölgesi tarıma dayalı ihtisas organize bölgesinde, lojistik bölgesinde talepleri karşılayıcı bir alan ve arsa üretmek hakikaten güç ve zor bir hale gelmiştir. Bu perspektifte ve konjonktür de burada ki irade ile bu gelişimi ve devinimi hızlandırmak ivme kazandırmak daha iyi ye taşımak adına yeni bir hamleyi tanıtımda ve turizm başlığında yapma kararlılığındayız. Turizm bildiğiniz gibi bir bütün olarak baktığınızda hizmetler sektörünün ve ekonominin çok önemli taşıyıcısı, zenginleştiricisi ve geliştirici bir sektördür. Özellikle dış girdi anlamında döviz transferinin en değerli kalemi ve sektörüdür. Diyarbakır’ın turizm başlığında dünyaya sunulacak biraz önce özetlediğim bütün derinlik ve güzellikleri noktasında çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Hemen yılın başında gerçekleştirilen ve dünya da turizm yazarları ve gazetecileri birliğinin Oscar’ı sayılan ‘Altın Elma’nın 2019 yılına kadar ki dönem de Diyarbakır la buluşması özellikle ulaşım ve erişim de THY ve bağlı bütün kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda bugün yurtdışına direk uçulan bir büyükşehir konumuna ulaşması verimli devam eden Almanya bağlantılı karşılıklı direk seferlere sonbaharda Hollanda‘yı katmak yolunda yoğun bir çabamızın ve inşallah gerçekleştirecek bir projemizin olması hali hazırdaki turizm belgeli otellerimizin çok yoğun ve yüksek rezervasyon ile çalışması gelecekteki dönem de bu perspektifte Türkiye Kupası gibi finalin etkinliklerin Diyarbakır’a taşınması özellikle çevre ve bölgeden başlayarak hafta sonu çok yoğun bir iç turizm hareketliliğinin olması şüphesiz bunun özellikle Sur‘da yaşanan çukur ihaneti sonrasında Sur merkezli bir yeni tarih konseptinde Sur ’un ihyası ve inşasında Sur’ u sadece bize değil dünyaya kavuşturan ve dönüştüren bir büyük projeksiyonla bugüne kadar yaklaşık bir buçuk milyar Türk lirasını aşkın harcamanın ve devam eden yapılacak çalışmaların kadim şehir Sur, Dicle UNESCO mirası, Hevsel Bahçeleri ve bunu tamamlayıcı yan sektör bileşenleri ile gerçekten herkesi çekecek bir derinlik olması bizim yeni dönem de gündemimizin önemli maddeleri ve öncelikleri arasındadır. Bu Perspektif te bugün bu arada ve birlikte bulunduğumuz irade ile Ankara’dan başlayarak, yenilenen ve yeni yüzüyle herkesi bu anlamda kendisine çeken ve davet eden Diyarbakır’ı sunmak adına Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Başkanlığımızın organizasyonel yapısı içerisinde bir buluşma ve bir kucaklaşma düşünülmektedir” şeklinde konuştu.

“Yakın gelecekte, dizi, film gibi güncel iletişim dilinin çok etkileyici kalemleriyle de çalışmalar yapacağız”

Valilik olarak desteklenen sadece Diyarbakır’la Ankara’da tanıtımı değil, Türkiye ve Dünya’da tanıtımı olduğunu hatırlatan Vali Güzeloğlu, “Lokal, uluslararası turizm fuarları, tanıtım turları, hedef kitlenin profesyonel insanları ve buna benzer bağlantıları önümüzdeki dönemde bu masada bulunan kamu, özel ve sivil her kişinin en öncelikli gündem maddesi ve sorumlulukları arasındadır. Bunun yapılması, şüphesiz Diyarbakır adına hak edilmiş bir gerçeği tescil etmenin ötesinde Diyarbakır’a gecikmiş bir değerin atfedilmesidir. Biz yakın gelecekte, belki bu masadaki birçok arkadaşımızla, yaygın medyada ulusal ve uluslararası anlamda hakikaten çok profesyonelce, muhatap kitlesine dönük, çok özenle hazırlanmış, nitelikli çalışmaları da yayın, basım, dokümanter, dizi, film gibi güncel iletişim dilinin çok etkileyici kalemleriyle de çalışmalar yapacağız. Ben bu perspektifte, bu başlıkta, bu düşünceyle, gerek toplantımızın, gerekse toplantımızın temel amacı olan bu buluşmamızın, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.