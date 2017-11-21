Kayapınar Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya katılan Vali Güzeloğlunu, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, birim amirleri, kurum müdürleri ve belediye personeli karşıladı. Karşılamanın ardından başkanlık makamında Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı ile bir süre görüşen Vali Güzeloğlu, buradan toplantı salonuna geçti. Kayapınar Belediyesinde gerçekleşen toplantıya Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra; İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, il müdürleri, kurum müdürleri ve Kayapınar ilçesinde görev yapan muhtarlar katıldı.

Vali Güzeloğlu’nun muhtarlara hitaben yaptığı konuşmanın ardından Kayapınar ilçesinde görev yapan muhtarlarla devam eden çalışmalar, mevcut aksaklıklar ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı ve çözümü ile ilgili gerekli talimatlar verildi.

Toplantı, Vali Güzeloğlu ve İlçe Kaymakamının muhtarlar ile toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.