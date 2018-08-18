Vali Güzeloğlu’ndan şehit ailesine taziye ziyareti

Ziyarete, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu’nun yanı sıra; 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Fatih Kılınç katıldı. Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, Ergani ilçesinde bulunan Hacı Necla Sever Taziye evinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz’ın aile büyüklerine başsağlığı dileklerinde bulunmalarının ardından taziye evinden ayrıldı.