Vatandaşlar Ramazan ayını iftar çadırlarında karşıladı

Vatandaşlar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Şeyh Sait Meydanı Dağkapı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ben u Sen, Ulu Camii, Bağlar Medine Caddesi ve Bağlar Tandır Evi’nde açtığı iftar çadırlarında Ramazan ayını karşılayıp, oruçlarını açtı. Şeyh Sait Meydanı’nda oluşturulan iftar çadırı yoğun ilgi gördü ve iftar saatine dakikalar kala çadır içi ile dışına kurulan masalar doldu.

Zabıta ekiplerinin alanda çevre düzenini sağladığı iftar çadırları Türk bayrakları ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin logosunun yer aldığı flamalarla süslendi. Vatandaşların oruçlarını sorunsuz şekilde açmaları için çadırda kadın ve erkekler için 2 ayrı giriş kapıları oluşturuldu. İftarını açmaya gelen vatandaşlara 3 çeşit sıcak yemek, su, hurma ve tatlı ikramında bulunuldu. Ramazan ayının ilk günü iftar saatinden önce imam tarafından çadırda Kur’an-ı Kerim’den sureler okundu. İftar saatinin gelmesiyle binlerce kişi hep birlikte oruçlarını açtı. Kimi vatandaşlar ise aldıkları iftar yiyeceklerini Sur diblerindeki parklarda ve meydanın farklı bölümlerinde afiyetle yedi.

Yenişehir Belediyesi ise iftar çadırının yanında kurduğu platformda iftar sonrası canlı ilahi ve tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirdi.