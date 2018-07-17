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17 Temmuz 2018 19:15

Yenişehir’de kaldırımlara bazalt taşı döşeniyor

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi genelinde, kaldırım yenileme, kilitli parke taşı döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürülüyor.

Yenişehir’de kaldırımlara bazalt taşı döşeniyor

17 Temmuz 2018 19:15


Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırım yenileme, kilitli parke taşı, döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarına, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatlarıyla hız verdi. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin dört bir yanında yeni imar yolu, kilitli parke taşı döşeme, asfalt çalışmalarının yanı sıra kaldırımlara da bazalt taşı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehitlik Mahallesi, Yaradanakul Caddesi’nde Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaldırımlara bazalt taşı döşeme işlemlerinin yanı sıra görme engelli vatandaşlar için de sarı bant uygulamaları da yapılıyor.




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