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28 Haziran 2017 17:35

Yusuf Yağmur Diyarbekirspor’da

Spor Toto 3.

Yusuf Yağmur Diyarbekirspor’da

28 Haziran 2017 17:35

Lig ekiplerinden Diyarbekirspor, Yusuf Yağmur’u kadrosuna kattı.


Diyarbakır ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz; kentimizin yetiştirdiği önemli futbolculardan olan ve Amed Sportif Faaliyetler ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yağmur ile anlaşmıştır" denildi. Evkur Yeni Malatyaspor’da da oynamış olan tecrübeli futbolcu, doğup büyüdüğü kentin bir takımından başka bir takımına geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Yusuf, üst liglerden teklifler almasına rağmen Diyarbekirspor’un hedef ve vizyonu ile Onursal Başkan Feyzi İlhanlı’nın bakış açısının kendisini ikna etmeye yettiğini kaydetti.


Onursal Başkan Feyzi İlhanlı ise, "Yusuf bildiğimiz ve takdir ettiğimiz bir futbolcu. Hem kişilik hem de futbolcu olarak iyi bir transfer yaptık. Yusuf, memleketinden yuvasından ayrılmadı; sadece ufak bir adres değişikliği oldu. İnşallah hedefe ulaşmamızda büyük pay sahibi olacak" dedi.




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