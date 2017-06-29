Bu süre zarfında evlerinin onarılmasını bekleyen vatandaşlar, yetkililerin duruma el atmamasına sinirlenerek yıkılma tehlikesi bulunan eve girdi. Zabıta ekipleri de yıkılma tehlikesi bulunan binanın kapısını vatandaşların üzerine kilitledi.

Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi 484’üncü Sokak’ta bulunan Dılşad Apartmanı, birinci kattaki kolon patlaması sonucu 2 ay önce tahliye edildi. Binada bulunan yaklaşık 32 aile, Ramazan ayı öncesi yakınlarının yanına yerleşti. Bu süre zarfında Bağlar Belediyesinin kendilerine yardım edeceğini belirttiğini ileri süren aileler, yetkililerin soruna el atmaması üzerine toplanma kararı aldı. Yıkılma tehlikesi bulunan binanın önüne gelen aileler, yetkililer tarafından kilitlenen binanın anahtarını taşla kırmak istedi. Bu girişimden başarısız olan ailelerden bazıları, daha sonra zincir nedeni ile ara bulunan kapıdan içeri girdi. Binadan çıkmayacaklarını belirten aileler, kendi evlerine girerek balkona çıktı. Bu sırada bina önünde bekleyen zabıta ekipleri, daha fazla vatandaşın içeri girmesini önlemek için zinciri sıkıp kapıyı içeride bulunan vatandaşların üzerine kilitleyerek olay yerine güvenlik güçlerini çağırdı.

“Dışarıda öleceğime evimde ölmek istiyorum”

Bina sakinlerinden Saadet Gümüş, yaklaşık 27 yıldır Dılşad apartmanında ikamet ettiğini söyledi. Gümüş, “Eşim rahmete gitti ve burayı aldım oturuyordum. Hiçbir sorun yoktu, bir gün aniden kolon patladı. Ardından belediye ekipleri geldi ve çıkmamızı istediler. Bize yardımda bulunacaklarını söylediler. Belediyeye birkaç kez gittik ama hiç kimse bize yardımcı olmadı. Sığınacak yerimiz yok. 800 lira aylığım var ve geçinemiyorum, şu anda evime çıkmak istiyorum fakat bana izin vermiyorlar. Benim gidecek yerim yok, yıkılacak olsa da ben evime gitmek istiyorum” dedi.

Amine Adıgüzel isimli sakin ise, binada oturan herkesin mağdur edildiğini savundu. Adıgüzel, “Belediye önce bize yardımda bulunacağını söyledi, şimdi bizi oyalıyor. Eve gireceğiz biz, gidecek yerimiz yok, dışarıda kalmışız. Kapıyı kırıp gireceğiz, Ramazan ayını dışarıda geçirdik hepimiz mağdur durumdayız. Kimse bize yardım etmiyor” diye konuştu.

Muhittin Çaçan isimli bina sakini de, birinci kattaki kolon çatlaması nedeni ile 2 aydır evlerine giremediklerini söyledi. Çaçan, şöyle devam etti:

“İki aya yakın bir süredir birinci kattaki kolon çatlaması var, onun üzerinde binanın tekrar yıkılıp yapılması için belediyeye müracaatta bulunduk, belediye de binanın tekrar yıkılıp yapılması için ilk başta herhangi bir sorun olmamasına rağmen bize sorun çıkarmaya başladılar. 300 metrekarelik yere bina kuruyorlarsa benim burada 500 metrekarelik bir yerim var ve bana burada bina izni vermiyorlar. Gerekirse eşyalarımı tekrar taşıyacağım buraya, bana yardım ve destek verilmiyorsa, dışarıda öleceğime evimde ölürüm daha iyi.”

Öte yandan, Bağlar Belediyesi yetkilileri de, binanın imar sorunu bulunduğunu, bunun çözüme kavuşturulduktan sonra bina sakinlerine gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi. Yetkililer, mahalle evlerini bina sakinlerine açtıklarını, bazı otellerle anlaşarak konaklama yoluna gittiklerini ve bu aydan itibaren ailelere 3 aylık kira yardımında da bulunacaklarını kaydetti. Vatandaşların üzerine kapıyı kilitleyen zabıtalarla ilgili de gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.