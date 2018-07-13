15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü mesajı

Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Çakar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Çakar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Devletimizin varlığını, milletimizin birliğini, beraberliğini ve egemenliğini hedef alarak demokrasimize kast eden 15 Temmuz hain darbe girişimi, Ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Devlet kurumları içerisinde bulunan bir grup FETÖ/PDY mensubu teröristler ve onların işbirlikçileri; halkımızın iradesine, Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına, Meclisimize ve Hükümetimize karşı menfur, haince ve alçakça bir darbe girişimine kalkışmışlardır. Bu ihanet şebekesi tarafından, Türk Milletinin uçaklarından, helikopterlerinden ve tanklarından halkımızın ve emniyet güçlerimizin üzerine pervasızca ateş açılmış, yüzlerce vatan evladımız şehit olmuş, binlerce insanımız ise yaralanmıştır."

"Geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da olağanüstü bir mücadele örneği gösteren, canı pahasına tankların ve silahların önüne çıkan milletimiz, emniyet güçlerimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki vatansever askerlerimiz ile birlikte, bu hain kalkışmayı başarıyla püskürterek yeni bir demokrasi destanı yazmıştır. Vatanımızın ve milletimizin bekası için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; FETO/PDY ve terör üyelerinin her türlü faaliyetlerine karşı mücadele veren bir Üniversite olarak, demokrasimize her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha yüksek sesle vurguluyoruz."