24 Haziran’da “Sensiz Olmaz” projesi uygulanacak

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan genel seçimlerde Düzce Barosu, Sensiz Olmaz projesini uygulamaya koyacak. Seçim için oluşturulan çağrı merkezinde görev yapacak avukatlar, oy kullanma sırasında çıkacak sorunlara anında müdahale edecek.

Azade Ay, “Seçimler demokrasinin temelidir. Her birey kendi iradesini yansıtacak şekilde düzgün ve yasalara uygun şekilde oy kullanmak zorundadır. Bu bir haktır ayrıca bir ödevdir. Barolar da hukukun teminatıdır. Bu nedenle Sensiz Olmaz hareketi ile başlattığımız bir projemiz vardı. Bir aydır devam ediyor. Pazar günü için bir çağrı merkezi oluşturduk. Tamamen avukatlardan oluşuyor. İlimizde seçime girecek tüm partilerle görüşüldü. Onların müşahitlerine destek verildi. Hatta koordineli şekilde çalışıyoruz. Gerek vatandaşların, gerek sandık müşahitlerinin ve sandık kurullarının sorunlarını çözmede acil önlem alacağız, çözmelerine yardımcı olacağız” ifadelerinde bulundu.

Çağrı merkezinde görev yapacak 18 avukattan birisinin de kendisi olduğunu söyleyen Azade Ay, oluşacak sıkıntıları çözmek amacıyla seçim boyunca görev yapacaklarını belirterek “İnsanların rahat oy kullanması ve seçimin demokratik bir ortamda geçmesini sağlamak için bunu yapıyoruz. Bizim ilimizde bugüne kadar kesinlikle demokratik olmayan bir seçim olmadı. Böyle bir şikayet ya da bize gelen duyuru yok. Biz sadece vatandaşın ve tüm siyasi partilerin yanında olduğumuzu göstermek, özgür iradenin sandığa yasalara uygun şekilde yansıması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmamız da bu yöndedir” şeklinde konuştu.