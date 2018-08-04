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04 Ağustos 2018 10:31

377 bin 610 nüfuslu kentte 110 bin 444 araç var

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 110 bin 444 oldu.

377 bin 610 nüfuslu kentte 110 bin 444 araç var

04 Ağustos 2018 10:31


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 110 bin 444 olmuştur. Düzce’de araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 632 otomobil, 2 bin 601 Minibüs, bin 700 Otobüs, 17 bin 64 Kamyonet, 4 bin 712 Kamyon, 15 bin 654 Motosiklet, 11 bin 770 Traktör, 311 Özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.


Düzce Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısına gere kentte 377 bin 610 kişi yaşıyor. Kişi başına araç sayısı ise nerede ise üçte bire denk geliyor.




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