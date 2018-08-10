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10 Ağustos 2018 10:58

Açık kapı uygulamasında sorunlar dinlendi

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “6.

Açık kapı uygulamasında sorunlar dinlendi

10 Ağustos 2018 10:58

Açık Kapı Günü” uygulaması, üniversite mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.


Öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler başta olmak üzere tüm mensupların, sorunlarını, iyileştirme önerilerini ve değerlendirmelerini dinlemek üzere başlatılan Açık Kapı Gününe ilgi yoğun oldu. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Düzce Üniversitesi paydaşları ile bir araya gelerek görüş, fikir ve çözüm önerilerini dinledi.


Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Açık Kapı Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Değer Üreten Üniversite olmanın gereği, tüm düşünce ve önerilere açığız ve hepsini önemsiyoruz. Mensuplarımızın düşünce ve önerileriyle, Fakültemizin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.” diyerek 6. Açık Kapı Günü’ne katılarak görüş ve önerilerini paylaşan herkese teşekkür etti.




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