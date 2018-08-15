AK Gençler afet ve acil durumlarda çözümün parçası olacaklar

Düzce İl Afet ve Acil Durum müdürlüğü tarafından, AK Parti Düzce Gençlik Kollarına afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Afet ve Acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi öncesinde Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal ve eğitmenler tarafından Düzce AFAD araçları, AFAD deposu,112 Acil Çağrı merkezi ve Düzce AFAD il binası tanıtıldı. AFAD eğitmenleri tarafından katılım sağlayan AK Parti Düzce Gençlik Kollarına birinci aşaması olan, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapılarak Afet ve Acil durumlara yönelik farkındalık eğitimleri verildi.

“Ülkemizin afete gönüllü gençlere çok ihtiyacı var” diyerek sözlerine başlayan Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal “2013 yılından bugüne toplumumuzun her ferdine il müdürlüğümüz ve Türkiye genelinde AFAD afet bilinci eğitimi veriyor. Afete hazır eğitimler verdiğimiz AK Parti Gençlik Kolları üyelerimizi 2. ve 3. eğitimlere bekliyoruz. Ülkemizin Afete gönüllü gençlerine çok ihtiyacı var. İkinci eğitimden sonra gönüllü gençlerimiz malzeme eğitimi alacaklar, üçüncü eğitimde artık afete hazır bir toplum bireyi olacaklar, herhangi bir afet ve acil durumunda sadece kendine değil çevresine ve ülkesine faydalı bir toplum ferdi olacaklar, bir problemin parçası değil bir çözümün parçası olacaklar” dedi.

Deprem bilinci eğitimi aldıklarını söyleyen AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert, “AK Parti Gençlik Kolları olarak Düzce deprem bölgesi olması hasebiyle teşkilatımızın deprem ve doğal afetlerle bilinç sahibi olmasını istedik. AFAD Düzce İl Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne geldik. Devletimizin bu tip doğal afetlerde nasıl müdahale edileceğini nasıl hazır olduğunu, nasıl bir gelişmeye sahip olduğunu bize gösterdiler ve burada teşkilatımızla birlikte deprem bilinci eğitimi aldık. Diğer eğitimleri de alarak herhangi afet ve acil durumunda gönüllü gençler olarak bizlerde çözümün bir parçası olacağız” şeklinde konuştu.

İlk aşaması olan Afet ve Acil durumlara yönelik farkındalık eğitiminin ardından katılım sağlayan AK Parti Düzce Gençlik Kolları Teşkilatına Katılım Belgeleri verildi.