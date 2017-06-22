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22 Haziran 2017 12:09

Akçakoca belediyesinde yangın tatbikatı yapıldı

Akçakoca Belediyesinde tarafından yangın durumunda daha etkin müdahale amacıyla tatbikat düzenlendi.

Akçakoca belediyesinde yangın tatbikatı yapıldı

22 Haziran 2017 12:09


Akçakoca Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından belediyede organize edilen yangın tatbikatı, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.


Binada yangın durumunda daha etkin müdahale amacıyla düzenlenen tatbikatta belediye personelinin çalan siren eşliğinde binayı boşaltması yaklaşık 3,5 dakika sürdü. Temsili olarak çıkarılan yangın ile tatbikat gereği dumandan etkilenen belediye çalışanı Hesap İşleri Müdürü Ferhat Küçük, kurtarma ekipleri tarafından sedye yardımı ile binadan başarıyla tahliye edildi. İtfaiye Müdürü Ali Uzunoğlu tarafından tatbikatta bir yangın anında meydana gelebilecek yaralanmalar ve yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında belediye personeline bilgi verildi.


İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği yangın tatbikatında özellikle binayı tahliye aşamasında gösterilen gelişme ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılması tatbikatın başarıyla tamamlanmasını sağladı.




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