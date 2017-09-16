Akçakoca melengüççeği tatlısı tescilleniyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin değişik illerinin yöresel yemeklerinin resimlerini paylaşarak, tescilleme aşamasında olduğunu duyurdu. Akçakoca’nın meşhur melengüççeği, bir diğer adı da melengiç çiçeği tatlısı olan Akçakoca yöresine ait tatlı da tescillenecek yemekler arasında yer aldı. Bu haber Akçakocalıları sevindirdi.

Akçakoca Tarihi Yukarı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl bin kadın, bin melengüççeği tatlısı yaparak ’En büyük melengüççeği tatlısı’ ve ’En çok kadınla melengüççeği tatlısı’ rekorlarını kırmıştı.