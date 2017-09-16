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16 Eylül 2017 15:01

Akçakoca melengüççeği tatlısı tescilleniyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, melengüççeği tatlısının Türkpatent tarafından tescilleneceğini duyurdu.

Akçakoca melengüççeği tatlısı tescilleniyor

16 Eylül 2017 15:01


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin değişik illerinin yöresel yemeklerinin resimlerini paylaşarak, tescilleme aşamasında olduğunu duyurdu. Akçakoca’nın meşhur melengüççeği, bir diğer adı da melengiç çiçeği tatlısı olan Akçakoca yöresine ait tatlı da tescillenecek yemekler arasında yer aldı. Bu haber Akçakocalıları sevindirdi.


Akçakoca Tarihi Yukarı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl bin kadın, bin melengüççeği tatlısı yaparak ’En büyük melengüççeği tatlısı’ ve ’En çok kadınla melengüççeği tatlısı’ rekorlarını kırmıştı.




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