Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 14:10

Akçakoca Ramazan bayramı tatiline hazırlandı

Akçakoca Ramazan bayramı tatiline hazırlandı.

Akçakoca Ramazan bayramı tatiline hazırlandı

24 Haziran 2017 14:10


Karadeniz’in sahil kenti turizm ilçesi Tüm otel ve pansiyonlar hazırlıkları tamamladı. Rezervasyon alma çalışmaları hızla sürüdüğü belirtildi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici , Ramazan bayramı tatili için Akçakoca’ya gelecek olan misafirlerden özellikle sahillerin temizlendiğini aradıkları her şeyi Akçakoca’da bulabileceklerini söyledi.


Başkan Yemenici, Ramazan bayramı tatili için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, ’’Ramazan bayramında kalabalık olacağına inanıyorum. Oteller ve pansiyonlarda doluluk oranları artıyor. Akçakoca’ya gelen misafirlerimizin güzel günler geçirmesini diliyorum’’ diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:18
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!