Akçakoca Ramazan bayramı tatiline hazırlandı.

Karadeniz’in sahil kenti turizm ilçesi Tüm otel ve pansiyonlar hazırlıkları tamamladı. Rezervasyon alma çalışmaları hızla sürüdüğü belirtildi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici , Ramazan bayramı tatili için Akçakoca’ya gelecek olan misafirlerden özellikle sahillerin temizlendiğini aradıkları her şeyi Akçakoca’da bulabileceklerini söyledi.

Başkan Yemenici, Ramazan bayramı tatili için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, ’’Ramazan bayramında kalabalık olacağına inanıyorum. Oteller ve pansiyonlarda doluluk oranları artıyor. Akçakoca’ya gelen misafirlerimizin güzel günler geçirmesini diliyorum’’ diye konuştu.