Akçakoca sahilleri bayram tatiline hazır

4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Akçakoca sahilleri ve kumsallar tatilcilere hizmet aracıyla temizlendi ve turistlerin daha rahat serinlemesi amacıyla müstecirler sahilleri kumsalları düzenlediler.

Bayram öncesi bazı vatandaşlar denizin tadını çıkarmak amacıyla kumsallarda güneşlenirken, aileler çocuklarını denizle tanıştırmanın tadını çıkardılar.

Akçakoca Balediye Başkanı Cüneyt Yemenici, tüm sahillerin bayram tatiline hazırlandığını belirterek, Akçakocaspor gelen turistlerin vatandaşların rahat huzurlu bir ortamda tatillerini geçirmek için tüm önlemlerin alındığını söyledi.