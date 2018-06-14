Akçakoca’da camilerde bayram temizliği yapıldı

Ramazan Bayramı öncesi camilerin genel bir temizliği yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Camilerin genel temizliği kapsamında ilçe genelindeki tüm camilerin temizliği yapıldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Bu uygulama gerek bizler için, gerek halk için güzel bir uygulama. Belediyemiz tarafından yapılan bu çalışma ile camilerimiz daha temiz oluyor. Etrafın temizliği de yapılıyor. Halkımızın nezdinde olumlu tepkiler alıyoruz. Önemli olan halkımıza ihtiyaç olunan noktada hizmeti götürebilmek. Bu hizmetimiz bayramdan sonrada belirlenen plan çerçevesinde devam edecektir” diye belirtti.