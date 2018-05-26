Akçakoca’da yerli çilek pazara indi

Çileğin kilosu 10-15 TL arasında değişiyor.

Akçakoca’da çilek üretimi yapan çiftçiler bahçelerinden aldıkları ilk ürünleri pazara indirip satışına başladı. Akçakoca’da fındık bahçeleri içerisinde yetişen çilekler, bahçe sahipleri köylerden toplayıp pazara getirip sattıklarını ifade ettiler. Yerli çileği bir haftadır pazarda satmaya başladıklarını belirten çilek üreticileri, şu anda çileğin üretimin çok iyi olduğunu belirterek, hava şartlarına göre daha da artabileceğini söylediler. Çileğin çok narin bir meyve olduğunu anlatan üreticiler, hava koşullarının kötüye gitmesi durumunda bir haftada kaybolabileceğini ifade ettiler.