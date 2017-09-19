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19 Eylül 2017 12:44

AÖF önünde kayıt yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Düzce binası önünde, ikinci üniversite için kayıt yaptırmak isteyenler yoğunluk oluşturuyor.

AÖF önünde kayıt yoğunluğu yaşanıyor

19 Eylül 2017 12:44


Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 öğretim yılı ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt tarihleri 6 Ekim 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.


2017-2018 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açık öğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternetten başvuru ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.


İnternetten başvuru yapmayan adayların kayıt yaptıramayacağı sistemde, 6 Ekim 2017 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması kabul edilmiyor.


İkinci üniversite tercihi için adaylara, Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattının kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamaları için başvurularını son günleri beklemeden yapmaları istenirken, İnternetten başvuru süresinin kesinlikle uzatılmayacağı bildirildi.


Düzce’de de İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu’nda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak AÖF bürolarına bizzat başvuran adaylar büro içinde ve önünde yoğunluğa yol açtılar.




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