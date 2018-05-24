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24 Mayıs 2018 15:12

Askerler için yazdılar

DÜZCE(İHA) – Düzce Hürriyet Ortaokulu öğrencileri vatan sevgisi konulu şiirlerden oluşan Bayrağın Gölgesindekiler isimli şiir kitabını askerler için yazdı.

Askerler için yazdılar

24 Mayıs 2018 15:12

Askerlere motivasyon sağlamak ve sevgilerini göstermek amacıyla hazırlanan kitapta vatan sevgisi dikkat çekti.


Hürriyet Ortaokulu 6/A sınıfı öğrencileri Türkçe öğretmenleri Tuba Ovalı’nın öncülüğünde "Bayrağın Gölgesindekiler" adlı bir şiir kitabı çıkardı. Öğrenciler, Vatan için canını feda eden kahraman askerler için kaleme aldıkları şiirlerde duygu ve düşüncelerini mısralara döktü. "4006 TÜBİTAK" projeleri desteğiyle çıkartılan kitap Şırnak, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa illerindeki sınır karakollarına gönderildi. Öğrencilerin gönüllerinden dillerine, dillerinden mısralara dökülen vatan sevgisi konulu şiirlerden oluşan bu kitap ile hem askerlerimize motivasyon sağlamak hem de onlara duyulan saygı ve desteği hissettirmek amaçlandı. Şiir kitabının arasına "Kahraman Türk Askeri" mektubu ekleyen öğrenciler, kendilerine huzur ve emniyet ortamı sağlayan Mehmetçiklere olan sevgi ve minnettarlıklarını gösterdiler.


Şiir kitaplarının gönderildiği sınır karakollarındaki asker abileri de öğrencilerin bu duygularını karşılıksız bırakmayarak kendi fotoğraflarını teşekkür mesajlarını da ekleyerek öğrencilere yolladılar.




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