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15 Haziran 2018 09:07

Bakan Özlü, "24 Haziran’da bir bayram daha kutlayacağız"

DÜZCE(İHA) – Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bakan Özlü,

15 Haziran 2018 09:07

Faruk Özlü, bayram namazını memleketi Düzce’de kıldı. Bakan Özlü, "Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz. 24 Haziran akşamı da bayram kutlaması yapacağız" dedi.


Ramazan Bayramı’nda memleketi Düzce’de bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bayram namazını Cedidiye Camii’nde kıldı. Bayram namazının ardından cami bahçesinde vatandaşlarla bayramlaşan Özlü, tüm Müslümanların bayramını kutladı. Özlü, "Bugün dini bayram. 3 gün bayram kutlayacağız. Gelecek hafta Pazar günü akşamı ikinci bayramı kutlayacağız. Çalışıyoruz, Türkiye’nin her tarafından çalışıyoruz. Milletimizden büyük teveccüh var. İnşallah 24 Haziran akşamı bir bayram daha kutlayacağız" dedi.


Bakan Faruk Özlü, daha sonra bir çay ocağında çay içerek vatandaşlarla sohbet etti.




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