Bakan Özlü, şehit babasını ziyaret etti, Babalar Günü’nü kutladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, eşi Onur Özlü ile bayramın son gününü de memleketi Düzce’de geçiriyor. İlçe ilçe, belde belde ziyaretler yaparak bayramlaşmalara katılan Bakan Faruk Özlü, Kaynaşlı Belediyesinin düzenlediği bayramlaşma programının ardından 2015 yılının Kasım ayında Şırnak’ın Silopi İlçesinde teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucunda şehit olan Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş’ın baba ocağını ziyaret etti. Bakan Özlü burada, şehit babası Zeki Altınbaş’ın Babalar Günü’nü kutladı.

Bakan Özlü, şehit babası Zeki Altınbaş’ın Babalar Günü’nü kutlayarak, "Aslında bu tür günler bizim kültürümüzden değil dışarıdan etkileşimle gelen günler ama şöyle bir önemi var. Bir güne yoğunlaşmak babaları hatırlamak, anneleri hatırlamak yoğunlaşma açışından güzel" dedi.

Bakan Özlü şehit babası Zeki Altınbaş’a devletin her zaman yanların olduğunu belirterek, "Sizin evladınızdı, sizin oğlunuzdu çok zor bir durum. Benim en çok zorlandığım anlar şehit cenazelerine gittiğim anlardır. Gerçekten ben ne söylesem ne desem o acının hafiflemesi kolay değil. Takdiri ilahi. Şehit oluncaya kadar sizin evladınızdı ama şehit olduktan sonra bütün milletin evladı oldu. Devlet her zaman yanınızda, yalnız değilsiniz, yalnız kalmayacaksınız” diye konuştu.

Şehit babası Zeki Altınbaş’da Bakan Özlü’ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Bakan Özlü, şehit ailesi ziyaretinin ardından Düzce kent merkezinde seçim bürosu açılışına katıldı. Sonrasında ilçe bayramlaşmalarına katıldı.