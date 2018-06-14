Bakan Özlü son sahurda Yığılcalılarla yaptı

Faruk Özlü ramazanın son sahurunda Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’in özel davetlisi olarak Yığılca’da Yığılcalılarla sahur yaptı.

Bakan Özlü’yü kalabalık bir halk kitlesi karşıladı. Sahur programı olmasına rağmen kalabalık bir katılımın olması Bakan Özlü’nün dikkatinden kaçmadı. Yığılca Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlar ile selamlaşan Faruk Özlü, burada gerçekleşen sohbetin ardından halk ile birlikte sahurun yapılacağı yere geçtiler.

Yığılca’da gerçekleşen sahur programında Bakan Özlü’ye Düzce Milletvekili Fevai Arslan, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin eşlik ettiler.

Gerçekleşen program hakkında Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit şu açıklamada bulundu; "Bilindiği üzere Yığılcamızda geçtiğimiz günlerde büyük bir iftar programı düzenlemiştik. Sayın Bakanımızı da bu programımıza davet etmiştik. Ancak yoğun programından ötürü Sayın Bakanımız davetimize katılamamıştı. Sağolsunlar bizleri kırmayıp özel olarak hazırladığımız sahur programımıza katıldılar. Her zaman söylemişimdir. Bakanımız Dr. Faruk Özlü eşsiz bir kişiliğe sahip, naif bir büyüğümüz. Bunu bu gece bizleri kırmayıp buraya gelerek bir kez daha göstermiş oldu. Bakanımız nezdinde bizleri kırmayıp programımıza katılım sağlayan Düzce Milletvekilimiz Fevai Arslana, Düzce Belediye Başkanımız Dursun Ay’a, Düzce Ticaret Odası Başkanı Tuncay Şahin’e ve diğer tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de değerli Yığılcalı hemşerilerime etmek istiyorum. Gecenin bu saatinde değer verip bizleri yanlız bırakmadılar. Yoğun bir kalabalıkla programımızı gerçekleştirdik, sağ olsunlar."