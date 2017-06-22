Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, eşi Onur Özlü ile birlikte Düzce’nin Gölyaka ilçesi Belediyesi tarafından ilçe merkezinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Oruçların açılmasının ardından Gölyaka halkına seslenen Bakan Özlü, Türkiye’nin çok yönlü düşmanla mücadele ettiğini işaret ederek, “Bugün de hepinizin bildiği gibi ülkemiz çok yönlü çok cepheli çok bileşenli bir mücadelenin içindedir. Bir yandan FETÖ ile diğer yandan PKK ile öbür taraftan PYD ile çetin bir mücadelenin içindeyiz. Söz konusu Türkiye olduğunda bütün düşmanlarımızın ortak hareket ettiğini, şer ittifakları kurduklarını aynı şeytani planlar etrafında birleştiklerini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın bunların hepsinin üstesinden Allah’ın izniyle geleceğiz. Yeter ki birbirimize olan inancımıza ve bizi bir arada tutan değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmayı bilelim. Bizim bütün çabamız milletimizin ekmeğini büyütme çabasıdır. Türkiye büyüyecek istikrar sürecek bilimi teknolojisi sanayisi büyümenin merkezi olacak. Tüm bunları büyümenin merkezine koyarak planlarımızı yapıyoruz. Teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir Türkiye için seferberlik yapıyoruz. AK Parti’nin de Sayın Başbakanımızın da Sayın Cumhurbaşkanımızın da yegane gayesi 80 milyon vatandaşımızı huzurlu ve umutlu bir biçimde geleceğe taşımaktır. Türkiye büyüyor ve büyümeye devam edecek bütün engellemelere yolumuza kurulan bütün bariyerlere rağmen Türkiye daha da büyüyecek daha da gelişecek daha da kalkınacak. Çocuklarımızın evrensel standartlarda yetişmesi ufuklarını alabildiğine açık olması her koşulda kendilerine güven duymaları adına çok yönlü projeleri hayata geçiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

Bakan Özlü konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte Gölyaka belediyesine geçti. Belediye Başkanı Bekir Akbulut’tan bilgi alan Bakan Faruk Özlü sonrasında Ankara’ya hareket etti.