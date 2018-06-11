Son 2 yıldır Türkiye’nin sanayi devrimi dahil çok sayıda program hazırladık ve bunları Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza arz ettik, onaylarını aldık" dedi.

Bakan Faruk Özlü, Düzce’de Gümüşova, Cumayeri ve Gölyaka belediye başkanlarını ziyarette bulundu. Ziyaretlerin ardından Beyköy Belediyesi tarafından belde merkezinde düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özlü, güzel işler yapmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Özlü, “Gölyaka, Gümüşova ve Cumayeri’ne uğradım. İftarı sizinle açtık. Yaklaşan Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Ramazan’ın da sonuna geldik. İnşallah Türkiye için Düzce ve Beyköy için güzel işler yapmaya devam edeceğiz. 3 yıldır siyasetin içindeyim. Düzce’nin bütün sorunlarını takip ettik, takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi, teknoloji ve sanayide sıçraması için projeler hazırladık. Son 2 yıldır Türkiye’nin sanayi devrimi dahil çok sayıda program hazırladık ve bunları Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza arz ettik, onaylarını aldık. Seçimlerde partiler seçim beyannamesi hazırlarlar. Benim mensubu olduğum parti AK Parti, seçim beyannamesine çok sayıda projemiz dahil oldu. Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesine bizimle ilgili projeleri dahil ettiler, biz de gurur duyuyoruz. Bizim projelerimizden bahsedecekler. Türkiye ve Düzce için yürüttüğümüz projelerden iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum” dedi.

Bakan Özlü daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.