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09 Haziran 2018 09:44

Bakan Özlü’den Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ziyaret

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bakan Özlü’den Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ziyaret

09 Haziran 2018 09:44

Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni ziyaret etti.


Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin yeni binasını ziyaret eden Bakan Özlü’ye, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, daire Başkanları ve öğretim üyeleri eşlik etti.


Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi binasında incelemelerde bulunan Bakan Özlü’ye, Rektör Çakar tarafından binanın son durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili bilgi verildi. Ziyarette, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdüğü Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin, 2018-2019 Akademik Yılı’nda İktisat Bölümü’nün de öğrenci kabul edeceği ifade edildi.




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